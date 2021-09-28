Katar’dan AFAD’a 265 milyon TL bağış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Katar'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

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AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL’ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti’ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Afetler yaşandığı sırada vatandaştan SMS yoluyla 10 lira bağış isteyen AFAD, hesaba yatan bağışların miktarını paylaştı. Buna göre yangın ve sel afeti destek hesaplarına 902 milyon 863 bin 848 lira para yattı.