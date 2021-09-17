Katliamı görüntüleyen vekile gözdağı! Aracının önünü kestiler

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul'un ciğerleri konumundaki Kuzey Ormanları içerisindeki hafriyat döküm alanında yaşanan ağaç ve doğa katliamını yerinde inceledi. Şantiye çıkışında Şeker'in yolunu hafriyat kamyonları kesti.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İstanbul’un ciğerleri konumundaki Kuzey Ormanları’nda yer alan hafriyat döküm sahasında ağaçların kesildiği ve alana beton döküldüğü iddialarını yerinde incelemek için Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi köyündeki hafriyat alanına gitti.

Aracıyla ağaç katliamının yaşandığı bölgeye giren Ali Şeker gerekli görüntüleri aldıktan sonra hafriyat sahasından çıkarken, iddiaya göre aracının önü hafriyat kamyonlarıyla kapatıldı.

AĞAÇLARI KESİP ÜZERİNE BETON DÖKÜYORLAR

Yaşadığı olayı cep telefonuyla kaydeden CHP’li Ali Şeker, duruma tepki göstererek, hafriyat kamyonu şoföründen yolu açmasını istedi. Şantiyedeki görevlilerle de konuşan Ali Şeker, yaklaşık 10 dakika sonra hafriyat kamyonlarının çekilmesi sonucu alandan ayrıldı. Şeker yaşadığı olayın görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

– Kuzey Ormanları’na hafriyat dökümü hakkında vatandaşlarımızdan gelen, ağaçların kesildiği ve üzerlerine beton döküldüğü şikayetlerini yerinde incelemek üzere Pirinççi köyündeydim. Kuzey Ormanları içerisindeki hafriyat sahasına girmek istedim. Şantiye girişinde iki özel güvenlik elemanı tarafından durduruldum. Kendimi tanıtıp, İstanbul Milletvekili olduğumu söyleyerek alanın ne şantiyesi olduğunu sordum.

“ALANA GİREMEZSİNİZ, ÇAYA BUYRUN”

– Cengiz, Kolin ve Kalyon inşaatın ortak yaptığı metro hattı tünellerinden çıkan hafriyatın döküm alanı olduğunu söylediler. Alanı incelemek istediğimi söyleyince yetkililerle görüştüler.

– Sonrasında da hafriyat döküm alanına girmeme müsaade edilmediğini, Olimpiyat Stadı yakınındaki merkez ofise çay içmeye davet edildiğimi ifade ettiler. Ben de çay içmeye değil, alanı incelemeye geldiğimi söyleyip aracımla hafriyat alanına girdim. Alanı dolaştım. Hafriyat dökümü adı altında yapılan doğa cinayetini gördüm. Kesilen ağaçları, dökülen betonları belgeledim. Sonrasında da alandan çıkmak için giriş kapısına yöneldim.

“TALİMAT VAR, YOLU AÇAMAYIZ”

– Aracımla çıkışa geldiğimde yol hafriyat kamyonlarıyla kesildi. Önce danışman arkadaşım yolun açılmasını istedi. Ama hem güvenlik, hem de kamyonun içindeki şoför kendilerine talimat verildiğini, yolu açamayacaklarını, güvenlik amirini beklememiz gerektiğini söylediler.

BU EŞKIYALIĞA PABUÇ BIRAKMAM

– Bunun üzerine, şehir eşkıyalığına soyunan Cengiz, Kolin, Kalyon ve Bayburt İnşaat'ın sözde güvenlik amirlerine eşkıyalıklarına pabuç bırakmayacağımı ifade ettim. 10 dakika süren yol kapatmanın ardından hafriyat kamyonları yolu açmak zorunda kaldılar. Ben de alandan ayrıldım. Yapılan eşkıyalığı telefonla ulaştığım İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya da ilettim. Hafriyat alanını, yaşanan doğa kıyımını yarın itibariyle bir soru önergesiyle Meclis’e taşıyacağım.

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