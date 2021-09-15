Kayıp ihbarında bulunduğu eşini boğarak öldürmüş

Tokat'ta, kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i (32) boğarak öldürüp, gömen Murat Alper'in (37), ifadesinde, cinayeti boşanma meselesi nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Kadriye Alper'in dayısının oğlu Alper Altun da "Murat Alper, gizli bir psikopattı. Kadriye, evliliği baştan beri istemiyordu" dedi.

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Zile ilçesinde, 10 Eylül’de, polise başvuran tekstil işçisi Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper’e ulaşamadığını belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper’in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına ‘İyiyim’ mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Alper, cesedini de ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi.

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Alper’in itirafı üzerine yapılan aramada, 2 çocuk annesi Kadriye Alper’in cesedine ulaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Alper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kadriye Alper’in cenazesi ise ilçeye bağlı Boldacı köyünde toprağa verildi.

Murat Alper’in, ifadesinde, boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştıklarını, sonrasında sinirlenip, boğarak öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.

“KADRİYE BAŞINDAN BERİ BU EVLİĞİ İSTEMEDİ”

Kadriye Alper’in köydeki mezarını ziyaret eden dayısının oğlu Alper Altun ise çok üzgün olduklarını belirterek, “Biz ağabey- kardeş gibi büyüdük. Kadriye bu evliliği baştan beri istemiyordu zaten. Olaylar buraya kadar geldi. Kocasının gizli bir psikopat olduğunu kendisine de söylemiştim. Bu adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını almasını istiyoruz. Planlayarak, tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var. Hakimlerimizden beklentimiz bu yönde. Kadriye’yi kurtaramadık” dedi. (DHA)

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