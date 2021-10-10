Kayıp iki kardeşin cesedi 9 yıl sonra bulundu

Kayıp iki kardeş Oğulcan Bertan Karaoğlu ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nun cesetleri 9 yıl sonra bir hobi bahçesinde bulundu.

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Ankara’da 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nu öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçunu itiraf etti.

CESETLER BULUNDU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli A.T., F.G ve İ.T.'nin itirafı üzerine 9 yıldır kayıp olan Karaoğlu kardeşlerin cesedi, Ankara'nın Ayaş ilçesi Orta Bereket Mahallesindeki bir hobi bahçesinde bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. (DHA/İHA)