Kaymakam’ın 29 Ekim’de yaptığı konuşma nedeniyle açığa alındığı iddia edildi

Ordu'nun Korgan İlçesine geçtiğimiz Ağustos ayında atanan Kaymakam Miraç Akbulut, dün akşam saatlerinde aniden görevden alındı. Akbulut'un, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından yaptığı konuşmasından dolayı görevden alındığı ileri sürüldü.

İsmail AKDUMAN

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CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dün akşam saatlerinde aniden görevden alınan Kaymakam Miraç Akbulut’un Atatürkçü ve idealist bir kişiliğe sahip olduğu için görevden alınıp soruşturma açıldığını iddia etti.

Korgan’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kendisinin de katıldığını ve ilçe halkının çok beğendiğini söyleyen Adıgüzel, gün boyu Atatürk ve Cumhuriyet marşları çalındığını dile getirdi.

“AKP’LİLER VE TARİKATLAR ŞİKAYET ETMİŞTİR”

Kaymakam Miraç Bulut’un açılış törenlerinde yaptığı konuşmasında, defalarca Atatürk ve Cumhuriyet sözlerini kullandığını ancak bir kez dahi Recep Tayyip Erdoğan’ın adını kullanmadığını söyleyerek, “Kaymakam Akbulut, konuşmasında Cumhuriyetin getirdiği kazanımları anlatırken, bir bölümünde Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz’ sözünü kullandı. Sık sık Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptı.

İlçede etkili olan AKP’ye yakın tahrikatlar var. AKP’liler ve bunlar konuşmadan rahatsız oldukları için kaymakamı şikayet etmişler” dedi. İlçe halkıda kaymakamın görevden alınmasına tepki göstererek AKP’lileri suçladı.

AĞUSTOS AYINDA KAYMAKAM OLMUŞTU

Öte yandan ilçeye Ağustos ayında yayınlanan kararname ile Kaymakam olarak atanan Miraç Akbulut, görkemli bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması düzenlemiş ve gün boyu çeşitli etkinlikler yapılarak akşam havai fişek gösterisi ile fener alayı yürüyüşüyle son bulmuştu.

Kutlamalara, CHP Ordu Millet Vekili Mustafa Adıgüzel, DP Millet Vekili Cemal Enginyurt, AKP’li Belediye Başkanı Tuncay Kiraz kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katılmıştı.

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