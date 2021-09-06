Kaymakamlık duyurdu: İlçede denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçenin sahillerinde salı günü boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

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Beykoz Kaymakamlığı, ilçe sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Meteorolojiden alınan son verilere göre; 07.09.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Ayrıca sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır.

* Kaymakamlığımızca 07.09.2021 Salı (yarın) gün boyu İlçemiz sahillerinde meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarının sunduğu somut veriler doğrultusunda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır.