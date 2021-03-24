Kaymakamlık lojmanlarını önce 2 villa ile takas ettiler, şimdi de satışa çıkardılar

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı yazılı basın açıklamasında Kaş'ta Kaymakamlık lojmanının 2 villa ile takasının yanlış olduğunu, daha sonra karar verilen satışın ise ise daha yanlış olduğunu söyledi.

“HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMALI”

“İhalesiz yapılan bu takasın ciddi kamu zararına neden olmasının endişesi başta Kaş ilçemiz olmak üzere Antalya ilimizde ciddi kamuoyu tepkisine neden olmuştur” diyen Arı açıklamasında; “İlk başta yapılan takas işlemi yanlış iken şimdi villaların satılması daha da yanlıştır. Yapılması gereken lojman alanının geri kazanılması olup ilk olarak bu villaların satış işleminin durdurulması, kamu zararına sebebiyet veren kişiler kimse haklarında biran evvel idari ve adli soruşturma açarak lojman alanının kamuya geri kazandırılmasına yönelik idari ve hukuki işlemlerin başlatılması gerektiğini ifade ederek bu amaçla İçişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Antalya Valiliğine yazılı dilekçe göndererek konu hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmasını talep etti” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaymakamlık konutu ve kamu personeli lojmanlarının Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan iki lüks villa ile takas edilmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti. Kamu zararına yol açıldığı eleştirilerine neden olan villa takasının ardından yaklaşık 500 bin liralık tadilat işlemine başlanan iki lüks villadan birinin Antalya Valiliği, diğerinin ise Kaş Kaymakamlığı tarafından kullanılması planlamıştı. Ancak gelen tepkilerin ardından Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) villaların kullanılmasından vazgeçti ve satışa çıkarma kararı aldı. Valilik tarafından İç İşleri Bakanlığı'ndan villaların satışa çıkarılması için izin istedi. Vali Ersin Yazıcı imzasıyla gönderilen yazıda, “Her ne kadar tadilat işlemlerine 15. 12. 2020 tarihinde başlanılmış olsa da tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs salgınında Başkanlığımız ekonomisine etkilerini azaltmaya ve 2021 yılı bütçesi göz önünde bulundurularak görülen lüzum üzerine satılması ve gelirinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca kullanılması düşünülmektedir” denildi.