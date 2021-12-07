Kaymakamlık tepki çeken fotoğrafla ilgili açıklama yaptı

Mardin’in Midyat ilçe Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın 5 çocuğuna ve yatalak eşine bakmak için ayakkabı boyacılığı yapan Süreyya E.’ye boya sandığı hediye etmesi tepki çekmiş, kaymakamlığın sayfasında paylaşılan fotoğraf, tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Kaymakamlık olayla ilgili açıklama yaparak, "Tamamen iyi niyetli olarak gerçekleşen bu durumun fotoğrafının belirli çevrelerce çarpıtılması hem Suriyeli kardeşimiz S.E. ve ailesini hem de bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Mardin’in Midyat ilçe Kaymakamlığı tarafından ayakkabı boyacılığı yaparak yatalak eşi ile 5 çocuğuna bakan Süreyya E.’ye Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından ayakkabı boya sandığı hediye edilmesi ve sanal medyada fotoğrafının paylaşılması tepki toplamıştı. Kaymakamlık, tepkiler üzerine paylaşımı silerken, olayın medyada yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

“TAMAMEN İYİ NİYETLİDİR, ÇARPITILMIŞTIR”

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklaması şu şekilde;

“Geçimini ayakkabı boyacılığı ile sağlayan Suriyeli kardeşimiz S.E. ve eşi ile ilgili çıkan haberler üzerine Kaymakamlığımızca aile ile irtibata geçilmiş, ihtiyaçları sorulmuş, ayakkabı boyacılık tezgahının yenilenmesi talepleri üzerine bu yerine getirilmiştir. Tamamen iyi niyetli olarak gerçekleşen bu durumun fotoğrafının belirli çevrelerce çarpıtılması hem Suriyeli kardeşimiz S.E. ve ailesini hem de bizleri derinden üzmüştür.”

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