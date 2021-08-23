Kayseri’de deprem meydana geldi! Son depremler listesi…

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 23:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Sivas'ın Gemerek ilçesinde olduğunu duyurdu.

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AFAD verilerine göre, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir deprem oldu. Saat 23.11’de meydana gelen depremin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.59 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, Sivas’ın Gemerek ilçesindeki depremin 3.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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