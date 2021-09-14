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Kayseri’de iğrenç olay! 9 yıl hapis cezası verildi

Kayseri’de 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

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Kayseri’de iğrenç olay! 9 yıl hapis cezası verildi

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık N.S.(19) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık N.S.'nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını istedi.

9 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık N.S. üzerine atılı olan cinsel istismar suçunu işlemediğini söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.S.'yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. İHA

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