Kazalardaki ölümlere dikkat çekmek için kefenleriyle yere yattılar

Profesyonel kadın bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın yaşamını yitirdiği kazanın karar duruşması öncesinde bisikletçiler İzmir'de farkındalık eylemi düzenledi. Kefenleriyle yere yatan eylemciler, bisikletli ölümlerine dikkat çekti. Son 2 yılda trafikte yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü sayısının 285 olduğu açıklandı.

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Profesyonel kadın bisiklet sporcusu Zeynep Aslan, çalışma yapılan yolda hatalı şerit değiştiren bir kamyon altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP), İzmir Karşıyaka'da vapur iskelesinin önünde Zeynep Aslan'ın yaşamını yitirdiği kazanın 28 Eylül'de görülecek karar duruşması öncesinde bisiklet ölümlerine farkındalık eylemi düzenledi. Eyleme katılan bisikletçiler, yere yatarak kefen giydi.

SON 2 YILDA 285 ÖLÜM

Türkiye genelinde bisiklete olan ilgi artarken can kayıpları da aynı hızla artıyor. Son iki yılda 285 bisikletli trafikte yaşanan çarpmalar sonucunda hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamı araç sürücülerinin, bisikletlilere arkadan veya ters yönden gelerek çarpmasıyla meydana gelmesi dikkat çekiyor. Bisikletli Yaşam Platformu da bu çarpışmalara dur demek için tüm bakanlıklara çağrı yapmaya devam ediyor.

Ocak ayından bu yana çarpmalarda ölen bisikletli sayısı 45’e yükseldi.

“ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELİYOR”

Ölümlerin büyük kısmı bisikletlilerin kendi şeritlerinde veya emniyet şeridinde ilerlerken arkadan çarpmayla meydana geldi. Bisikletli Yaşam Platformu, “Motorlu taşıt sürücülerinin “Duyarsız, dikkatsiz” oluşu çarpmaları artırıyor. “Aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü bir çok çarpma motorlu araç sürücüsünün en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor. Yani görmesine karşın bisikletliye çarpıyor. Çarpma sonrası ise beyanlar hep ‘görmedim ya da yolun ortasından gidiyordu’ diye oluyor. 285 çarpmada 285 sürücünün de haklı olması mantık dışı. Çarpmaların önemli bölümünde kamera görüntülerine baktığınızda da bu durum açıkça ortaya çıkıyor. Yani bisikletli için ölüm göz göre göre geliyor”.

Bisikletli Yaşam Platformu'nun açıklaması şöyle devam etti:

“Çarpma sayısındaki bu artışın artık toplumun her kesimi tarafından görülmesi gerekiyor ve bisikletli yaşamın gelişmesi için tedbir, denetim ve eğitimlerin artırılması gerekiyor, “Tüm bakanlık ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde çağrı yapıyoruz.

Ehliyet kurslarında “trafikte bisikletin yeri” anlatılmalı, 8-12 yaş arasındaki çocuklara okullarda trafik eğitimi verilmeli, hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalı. Güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmeli”.