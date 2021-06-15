Kemal Kılıçdaroğlu, Batmanlı kanaat önderlerine CHP rozetini taktı

CHP'li Hüseyin Yaşar ve Batmanlı kanaat önderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kanaat önderlerine rozet taktı.

Batman ve Güneydoğu Anadolu'daki yurttaşların sorun ve beklentilerini kanaat önderleri aracılığıyla dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunlarla ilgileneceğini dile getirdi.

“YÜKSEK KATILIMLARIN EN ANLAMLI OLANLARINDAN BİRİNİ BUGÜN YAŞADIK”

Görüşmeyi değerlendiren CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar da Batman başta olmak üzere bölgedeki yurttaşlarda CHP'ye yönelik iyi izlenimlerin oluştuğunu aktardı. Yaşar, şunları söyledi:

* Başta Batman olmak üzere bölgedeki yurttaşlarımızın geleceğe daha umutla bakmasını sağlamakla yükümlü görüyoruz kendimizi.

* İktidar partisinin her geçen gün ortalığa saçılan skandallarını gören halk, artık çareyi bizde buluyor. Biz de kendimizde bu halka bir çare olma zorunluluğu buluyoruz.

* Bizim bu uğraşımızı gören yurttaşlarımız da kayıtsız kalmıyor ve gelip bizimle yürümek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yüksek katılımların en anlamlı olanlarından birini de bugün yaşadık.

* Halkla iç içe, onların sorunlarını dinleyen ve onlara sorunlarla başa çıkma konusunda yön gösteren kanaat önderlerimiz bizimle yürümek istediklerini belirtti. Genel Başkanımız da bundan mutluluk duyarak kendilerine rozetlerini taktı.

* Genel Başkanımızın ‘Biz dostlarımız iktidar olacağız’ sözü de bu anlama geliyor. Bizim dostlarımız halkıyla iç içe olan bu insanlardır ve biz bu insanlarla iktidara yürüyeceğiz.