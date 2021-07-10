Kemal Kılıçdaroğlu: Bu sabah yasağı iptal etmişler! Yine kolları sıvadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Avrupa'dan plastik çöplerin ithalatı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

“SİZİN TEK KUTSALINIZ VAR, O DA PARA”

Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Daha yeni Avrupa'dan plastik çöplerin ithalatına yasak getirmişlerdi, bu sabah yasağı iptal etmişler.

* Cennet vatanımızın topraklarını yabancıların çöp deposuna döndürmek için yine kolları sıvadılar. Yabancıların çöpleri topraklarımızı, sularımızı zehirlemeye devam edecek.

* Sorsan yerliler, milliler… Onlara göre ne toprağımız ne suyumuz kutsal ama sorsan milliyetçiler. Sizin tek bir kutsalınız var, o da para!

* Çocuklarımıza mirasımız zehirlenmiş toprak ve su olmayacak; sonuna kadar mücadele edeceğiz.

ROTA TÜRKİYE OLDU

Türkiye her yıl giderek artan miktarda plastik atık ithal ediyor. Son 10 yılda çöp ithali yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı. Çin’in bile kabul etmeyip yasakladığı çöp ithalatının rotası Türkiye’ye döndü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde etilen polimer grubundaki plastik ambalaj atıklarının Türkiye’ye girişine ise 2 Temmuz itibariyle son verilmişti.

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