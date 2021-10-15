Kemal Kılıçdaroğlu: Bugün 15:30’da Merkez Bankası’na gideceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gideceğini duyurdu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Bankası’na ziyarette bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi.

* Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu’nu kur!

* Ayrıca bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.

İkisi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı üç ismin görevden alınması sonrası piyasalardaki sarsıntıya dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün şu ifadeleri kullanmıştı:

* Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür.

* Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!

Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi.

Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu’nu kur!

Ayrıca bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 15, 2021