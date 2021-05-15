Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli sektörlerde çalışmış ve emekli olmuş vatandaşlarla video konferans toplantısında bir araya geldi. Emeklilerin yaşadıkları sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ile Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz eşlik etti.

“TORUNUMUZU GÖRÜNCE SEVİNEMİYORUZ”

Emekliler, Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi:

*Emekli maaşları düşük olduğundan insanlar torunlarını göremiyor. Doğalgazıyla, suyuyla, elektriğiyle baş edemiyoruz. Eskiden emekliler torunlarını görünce sevinirdi cebine harçlık koyacağım diye. Torunumuza harçlık veremeyecek duruma geldik.

*BAĞ-KUR emeklisiyim. 1900 lira maaş alıyorum ama biz eskiden gördüğümüz bayram hediyelerini ben şimdi torunlarıma alamıyorum.

*Bu koşullarda ne kadar bayram olursa o kadar bayram etmeye çalışacağız ama ülke kaos içinde. Enflasyon yüzde 16-17 diyorlar ama enflasyon bize göre yüzde 40. Bir hafta aldığını bir hafta sonra alamıyorsunuz. Ben 2 bin 600 lira maaş alıyorum ama ülke normal değil.

“GENÇKEN EMEKLİ OLUP ÜLKEYİ GEZELİM İSTEDİK, ŞİMDİ MEMLEKETİME BİLE GİDEMİYORUM”

*Bursa Tüm Emekliler Sendikası’nda yönetimdeyim. 2 bin 400 lira maaş alıyorum ama açlık sınırının altında şu anda yaşamı sürdürmeye devam ediyorum. Ağustosta oğlumun düğünü var ama o düğünü yapamayacağım.

*Bugün Türkiye’de 13,5 milyon emekli var. Bu emeklinin 6-7 milyonu açlık sınırının altında maaş alıyor. Yaşam çok zor. Biz gençken çalışıp emekli olalım, emekli olduktan sonra ülkenin tarihi yerlerini gezelim istedik.

*Ama maalesef bırakın tarihi yerleri gezmeyi kendi memleketime gidemiyorum. Çocuklarımıza harçlık veremiyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz.

EMEKLİLERDEN TÜİK TEPKİSİ

*Açlık sınırının altında, asgari ücretin de altında maaş alan biriyim. Bizim bağımsızlığını kaybetmiş TÜİK’in sepet içindeki küçük hesaplarla esas enflasyonun altında daha düşük enflasyon gösterip zaten yerle bir olmuş maaşımızın daha da perişan hale getiriyor. Biz emekliler olarak ay sonunu getiremiyoruz.

*Hayat pahalılığı çok zor. Emeğimizin karşılığını, bizden alınan vergilerin karşılığını istiyoruz.

*Bayram ikramiyesini, insanın aklıyla dalga geçer gibi 100 lira çıkarıp veriyorlar. Sizden istirhamım, her şeyden önce geçlerimize bir iş, sonra biz emeklilere…

*Hayatımdaki en büyük idealim emekli olduktan sonra eşimle beraber bir adaya gidip rahat ve huzur içinde yaşamaktı. Bırakın huzur içinde yaşamayı, herhalde bu gidişle açlıktan öleceğiz.

*Biz emekliler onurlu, gururluyuz. Onun için ‘yetmiyor’ diyemiyoruz. Kıyıda köşe olanlarımız bitti. Yaşa takılan çocuklarımız var. İşsiz olanlar var. Çarşı pazar kısalım diyoruz.

KILIÇDAROĞLU: EL ALEME MUHTAÇ OLMAMANIZ GEREKİR

Emeklilerin sorunlarını dinledikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Emekli olduğunuz zaman sizin el aleme muhtaç olmamanız gerekir. İnsan gibi yaşamanız gerekir. Torunlar geldiği zaman en azından bayramda güler yüzle karşılayıp onların eline harçlık vermeniz gerekir. Bu tablo hepimizin özlediği bir tablo. Çalışırken ev bark sahibi olmanız, kira ödememeniz en büyük arzumuz.

*Sosyal güvenlik sisteminde büyük açıklar var dendi. Reform yapacağız dendi. Reformla emekliler çok daha iyi bir yaşam standardı elde edecekler dendi. 2008’de yapılan sözde reformu biz parlamentoda görüşülürken, emeklileri perişan edecek deyip toplantıya katılmadık.

*Daha sonra emekli olanlar, daha önce emekli olanlara göre her ay en az 1000’er lira daha aylık aldılar. Bu tablo sizin de bizim de kaldıracağımız bir tablo değil. Sosyal devletin hak ettiği bir tablo değil. Sosyal devlet, emeklinin yanında, fakirin fukaranın yanında duran devlet demektir.

“EMEKLİNİN NASIL YAŞADIĞINI BİLMİYORLAR”

*Emekli, torundan kaçar haline geldi. Emeklilere 2 maaş ikramiyeyi boşuna söylemedim. Emekliye 2 maaş ikramiye, bu toplumun emekliye olan borcudur.

*1000 lira ikramiyenin en az 1500 lira olması lazım diye ifade ettik. 1100 lira verdiler. Bu emekliyle dalga geçmek gibi bir şey. Bunlar çarşıya, pazara çıkmadıkları için hayatı bilmiyorlar. Oturdukları saraylarda bir sorun yok. Ekmek var. Her türlü imkan var. Emeklinin nasıl yaşadığını bilmiyorlar.

“BÜTÜN EMEKLİLERİN BİR ARAYA GELMESİ LAZIM”

*Bütün emekli kardeşlerimden bir isteğim var. Çok parçalı bir yapınız var. Çok fazla dernek var. Her bir dernek çok farklı tellerden açıklamalar yapıyor. Bir araya gelmeniz lazım. Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım. Hep beraber emeklilerin haklarını savunmaları lazım.

*Dul ve yetim aylıkları çok daha düşük. Oradaki insani dram çok daha derin. Bunun da düşünülmesi lazım. Emekliye gelince para yok diyorlar ama 5’li çeteye gelince milyar dolarlar akıyor.

*Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki sizin temsilciniz, sizin haklarınızı yeteri kadar savunuyor mu? Sendikalar, emeklilerin haklarını yeteri kadar savunuyorlar mı? Tek başına her şeyi ben mi yapacağım? Bütün bu yükü benim sırtıma mı yıkacaksınız? Beraber olmamız lazım. Birlikte olmamız lazım. Onlar da sizin hakkınızı savunacak, ben de sizin hakkınızı savunacağım. Birlikte olacağız. Birlikte olursak o zaman güç ortaya çıkmış olacak.

“SÖZÜM SÖZ, YAPACAĞIZ”

*Aylıklara enflasyon oranında zam diyorsunuz ama bunlar enflasyon oranında zam yapmıyor ki. Bunlar enflasyonun kaç olduğunu bilmiyor ki. Şunu isteyin; domatesteki artış neyse bizim aylıklarımıza o kadar zam yapın. Patatese ne kadar zam geldiyse benim de o kadar zama ihtiyacım var. Faturalara ne kadar zam geliyorsa sizin aylıklarınıza da o kadar zam gelsin. Bunların hiçbirisini sarayda oturanlar ödemiyor.

*Dolmuş parası, otobüs parası ödemiyorlar. 13 tane uçakları var, uçak parası da ödemiyorlar. Sizin sorunlarınıza yabancı onlar. Sizin sıknıtılarınızı bilmiyorlar. Saraylarda oturanlar halktan kopmuş demektir. Size sözüm söz; bu memlekete kesinlikle huzuru getireceğim. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunları yapacağız, yapmak zorundayız.