Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi, tek tek anlattı: Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere seslendiği sosyal medya paylaşımında, iktidara geldiklerinde gençler için yapacaklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, gençlerin alacağı ilk cep telefonu ve oyun konsolunda, sıfır otomobilde ÖTV'nin sıfırlanacağını açıkladı. "İktidarı seçimle devralmamıza az zaman kaldı" diyen Kılıçdaroğlu, verdiği sözler içinse, "Yapacağım bunu. Biliyorsunuz değil mi? İnanın bana gençler. Geliyor gelmekte olan" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha evinin mutfağından kamera karşısına geçerek gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde gençler için atılacak ilk adımları tek tek anlattı.

Görüntülü açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav'a” notunu düştü.

“İKTİDARI SEÇİMLE DEVRALMAMIZA AZ ZAMAN KALDI”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının başında neden uzun zamandır gençler için video çekmediğini şu ifadelerle anlattı:

* Sevgili gençler merhaba, uzun zamandır sizi evimde misafir edemedim ama sakın unuttuğumu sanmayın. Arkadaşlarımla sizin dertlerinize çalışırken, maalesef bu iktidarın, ülkenin başına daha büyük belalar getirmesini önlemek için sığınmacı konusuna da odaklanmak zorunda kaldım. İnanın bunların felaketleri bitmiyor.

* İktidarı seçimle devralmamıza az zaman kaldı. Ortada bir enkaz var. Biz bu enkazı da toparlarız. Problemleri, daha da büyümelerini önlemek zorunda kalıyoruz. Onun için, sizin dertleriniz haricinde başka meselelere de odaklanmak zorunda kaldık.

“İLK MÜJDELERİMİZİ VERMEYE HAZIRIM”

“İlk müjdelerimizi vermeye hazırım. İktidara geldiğimiz ilk 6 ayda yapacaklarımızı sizlerle paylaşacağım. Bu anlatacaklarım gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarım. Bunlar size ilk 6 aydaki vaatlerimdir” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

* Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.

* İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

* KHK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci, işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

* Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabilecekleri 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama finansal teknoloji ürünü olacak.

* Aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerin çocuklarına, kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak. Mülakat kaldırılacak. Zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimlerde dahil, kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

* Gençlerden pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

* Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Altını çiziyorum, sıfır ÖTV…

“GELİYOR GELMEKTE OLAN…”

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Sevgili gençler, artık sokakta dayılar, ‘Göster telefonunu' deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son, en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak. Amacım bu.

* Sizden çalınanları telafi edeceğim sevgili genç dostlarım. Yapacağım bunu. Biliyorsunuz değil mi? Yapacağım. İnanın bana gençler. Geliyor gelmekte olan. Haydi görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum.