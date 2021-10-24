Kemal Kılıçdaroğlu, olmazsa olmaz 3 şartını açıkladı

81 ilden muhtarın katılım sağladığı Türkiye Muhtarlar Buluşması’nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben sizin oyunuza talip değilim; ben sizin sorunlarınızı çözmeye talibim” dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında partisinin yerel yönetimde olmazsa olmaz 3 temel ilkesini de açıkladı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması” başladı. Türkiye'nin 81 ilinden muhtarın bir araya geldiği buluşmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak bir konuşma yaptı.

“Türkiye'de demokrasi çarkının iyi çalışması lazım. Bu çarkın en büyük halkasını muhtarlar oluşturuyor” diyen Kılıçdaroğlu, muhtarı değerli ve saygın kılmak için yapılması gerekenleri tek tek şöyle anlattı:

“MUHTARLIK KANUNU HAZIRLADIK”

*Bir temel muhtarlık kanununa ihtiyacımız var. Biz bunu yaptık. 105 maddeden oluşan bir muhtarlık temel kanunu taslağını hazırladık. İlgili muhtarlık kuruluşlarına gönderdik. Şimdi elimizde bir muhtarlık temel kanunu taslağı var.

*Sizin birleşik oy pusulanız yok. Bu, siyaset kurumunun muhtarlığa değer vermediği anlamına gelir. Eğer muhtarlık kurumuna değer veriyorsanız birleşik oy pusulasının olması lazım.

*Belediyelerin binaları var. Muhtarların büyük bir kısmının ya binası yoktur veya derme çatma binaları vardır. Niçin sizin bir muhtarlık eviniz yoktur? Bizim bazı belediyelerimiz tek tip muhtarlık evi yapıp muhtarlara teslim etti.

*Sizin bir bütçeniz yok. Siyaset kurumu size önem vermiyor. Sizin bir bütçenizin olması lazım. Bütçe aynı zamanda denetim demektir.

“EL KONULAN MALLARI İADE EDECEĞİZ”

*Köy tüzel kişilikleri mahalleye dönüştürdüler ama mahalle değil hala köy. Malına mülküne el koydular. Onları da iade edeceğiz. Nelere el konulduysa tamamını köy tüzel kişiliklerine iade edeceğiz.

*Bir kişinin yoksulluğunu teşhir etmek günahtır. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Muhtar bunu dağıtırsa bu sorun ortadan kalkıyor. Sosyal yardımları muhtarlar dağıtabilirler.

“MUHTARLAR BELEDİYE MECLİSİNE KATILACAK”

*Her muhtar, kendi mahallesiyle ilgili bir karar alınacaksa belediye meclisinde, o meclise katılacak, söz ve karar sahibi olacak. Böylece olayın arka planını muhtar öğrenmiş olacak. Demokrasi katılımcılıktır.

*Muhtarlık bir kamu kurumu olarak sayılmıyor. Belediye başkanı, muhtarlarla ortak proje yapamaz. Yaparsa soruşturma açılır. Kanunun değişmesi lazım. Muhtarlığın bir kamu kurumu olarak görülmesi lazım.

“POLİTİKACILAR SİZİN AYRIŞMANIZI KULLANIYOR”

*Türkiye Muhtarlar Birliği yok. Çok fazla parçalı bir yapınız var. Türkiye Belediyeler Birliği var. Çok kalabalıksınız, sayınız var, yeteri kadar güçlüsünüz, politik olarak çok ayrıştığınız için politikacılar sizin bu ayrışmanızı kullanıyor, size vaatte bulunup arkasını getirmiyor. Ben sizin oyunuza talip değilim; ben sizin sorunlarınızı çözmeye talibim. Arada temel fark var.

“MUHTARLARA MAAŞ VERİLMESİ LAZIM”

*Size maaş değil, ödenek veriliyor. Size maaş verilmesi lazım. Sosyal güvelik primlerinizin kamu otoritesi tarafından yatırılması gerekiyor.

*Muhtarlığın bütçesi olduğu andan itibaren gelen her tebliğ için devlet standart bir bütçe belirler. PTT'de çalışan memur bu tebligat işini yaptığı zaman aylık alıyor ama siz yaptığınız zaman hiçbir şey yok.

“MUHTAR, KARAKOLUN BEKÇİSİ DEĞİLDİR”

*Bir yere sabahın köründe baskın düzenlenecek, gelip muhtarı yakalıyorlar, hep beraber gidiyorlar baskına. Dolayısıyla muhtar, karakolun bekçisi, postanenin nöbetçisi olmamalıdır. Muhtar onuruyla, şerefiyle seçilmiştir, görevinin başındadır.

KILIÇDAROĞLU 3 ŞARTI AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, konuşmasında partisinin yerel yönetimde 3 temel ilkesini de şöyle sıraladı:

*Etnik kimlik üzerinden siyasete asla izin vermeyiz ve doğru bulmayız. Herkesin kimliği kendi şerefidir.

*İnanç üzerinden asla siyaset yapmayız. Herkesin inancına saygılıyız.

*Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyiz. Herkesin yaşam tarzına saygı duyarız.

“BİZ SİYASETİ SOSYAL KİMLİKLER ÜZERİNDEN YAPIYORUZ”

Kılıçdaroğlu, “Biz siyaseti sosyal kimlikler üzerinden yapıyoruz. Mesela muhtarlar. Herhangi bir partiden olabilirler. Apartman görevlileri. Her gün karşılaştığımız ama görmezlikten geldiğimiz bir grup…Memurlar, muhtarlar, manavlar, terziler bir sosyal kimliktir. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıp hangi meslek kesiminin sorunları varsa onlara çözüm üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE KURACAĞIZ”

“Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bütün sorunlar, akılcı politikalarla rahatlıkla çözülebilir. Bir ekonomik buhran süreci içerisindeyiz. Türk lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Bu kışın çok zor geçeceğini, fakir fukaranın perişan olacağını biliyorum. Ama bu kara kışı atlatacağız. Hiç meraklanmayın, az kaldı. Türkiye'yi huzura kavuşturacağız. Sözüm sözdür, birlikte kuracağız.”

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