Kemal Kılıçdaroğlu: Az kaldı! Sizin zamanınız geliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bürokratlara yönelik çağrısı ile ilgili, "Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin 'Memur Teomanlarına' ise yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Bugün partisinin grup toplantısında memurlara yönelik çağrı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısından bir bölümü paylaşarak “Memurlarımızı mafyatik işlere zorlamış olan herkesi tehdit ediyorum, evet! Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin ‘Memur Teomanlarına’ ise yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz” ifadesini kullandı.

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