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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e sert yanıt: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, A Haber'in kendisiyle ilgili yaptığı haberi sosyal medya hesabında paylaşarak tepki gösterdi.

Yayınlanma: 11:25 - 17 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e sert yanıt: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a…

Asgari ücretin açıklanmasının ardından A Haber, “İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçlayan A Haber, haberinde, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan A Haber’in haberini alıntılayan CHP lideri, sert ifadelerle yanıt verdi:

* Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın.

*İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!

*Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.

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