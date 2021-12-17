Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e sert yanıt: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, A Haber'in kendisiyle ilgili yaptığı haberi sosyal medya hesabında paylaşarak tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asgari ücretin açıklanmasının ardından A Haber, “İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçlayan A Haber, haberinde, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan A Haber’in haberini alıntılayan CHP lideri, sert ifadelerle yanıt verdi:

* Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın.

*İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen!

*Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz.

Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz. https://t.co/9fMaUHaC1k — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 17, 2021

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi