Haberler - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet yanıt: Sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sert yanıt verdi.

Yayınlanma: 13:58 - 06 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet yanıt: Sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında, ‘Yeni Anayasa’ tartışmalarına ilişkin “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* AK Parti'nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor.

* Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Uyuşturucu arıyorsan aynaya bak İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
AK Parti AKP ANAYASA CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK Recep Tayyip Erdoğan Sağlık sosyal medya tweet Twitter uyuşturucu