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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hükümete 2 günlük açılma çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete bazı sektörler için bayram öncesi iki gün kontrollü açılma çağrısında bulundu.

Güncellenme: 20:28, 10/05/2021
HaberlerGündem
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hükümete 2 günlük açılma çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. ‘Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek’ demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, çağrıda bulunduğu sektörleri kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci olarak açıkladı.

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Ankara CHP Ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:20:23,