Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Lozan mesajı

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması’nın bugün 98. yıl dönümü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Lozan Barış Antlaşması’nın 98. yılını kutladı.

“MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARIMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Sevr'i yırtıp atan, bağımsız Türkiye'nin yolunu açan, Lozan zaferine imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Lozan Barış Antlaşması'nın 98. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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