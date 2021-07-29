Kemal Kılıçdaroğlu’ndan orman yangını çıkışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın Manavgat, Adana’nın Kozan, Mersin’in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçelerindeki orman yangınlarının ardından şimdi de Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“BU KONUDA HEPİMİZ TEK YÜREĞİZ”

“Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin” diye ekledi.