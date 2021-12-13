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Kemal Kılıçdaroğlu’nun acı günü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 16:50 - 13 Aralık 2021 Güncellenme:
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun acı günü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun halası Güllü Özdoğan’ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16.00’da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi’nde düzenlenecek.

Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  “Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıymetli halası Güllü Özdoğan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Başkanımıza ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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