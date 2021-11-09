Kemalpaşa Belediyesi’nde rüşvet operasyonu…

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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Kemalpaşa Belediyesi’ne düzenlenen ve aralarında 6 belediye çalışanın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

RÜŞVET ALMAK VE VERMEKLE SUÇLANIYORLAR

Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

* Sabah saatlerinde ilçemizde gerçekleştirilen ve içerisinde belediye personellerimizin de bulunduğu gözaltı işlemini başkan yardımcılarımdan öğrendim.

* Konu ile ilgili henüz detaylı bir bilgiye sahip olmamakla birlikte süreci yakından takip ediyoruz.

* Ancak belediyemize doğrudan yapılan bir operasyon söz konusu değildir. Soruşturmanın selameti ile ilgili daha fazla yorum yapmam doğru olmaz.

* Gelişme olması halinde kamuoyunu doğrudan bilgilendireceğiz.

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