Kendini ve annesini diri diri yakmaya çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe veren şahıs annesini ve kendini diri diri yakmaya çalıştı.

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Ortakent mahallesi Müskebi caddesinde, anne ve babasıyla yaşayan 30 yaşındaki S. K. babasını bir bahane ile dışarı gönderdikten sonra mutfak tüpünü açarak annesini mutfağa zorla götürdü.

ANNESİ ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

S. K., daha sonra odanın gazla dolmasını bekledi. Oğlunu engellemeye çalışan annesi H. K. bir türlü oğlunu durduramadı. Çakmağı yakmasıyla birlikte bir anda mutfakta ufak çaplı bir patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE BAZI MALZEMELER YANDI

Patlamanın etkisiyle mutfak perdeleri ve bazı malzemeler yanmaya başladı. Patlamayı duyan ve içerden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları güvenlik güçlerine ve itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ZORLA İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Olay yerinen gelen güvenlik güçleri kapıyı zorlayarak içeri girmek istedi. Bir andan alev topuna dönen mutfağın camını kırarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden güvenlik güçleri anne ve oğlunu dışarı çıkarmayı başardı.

Anne, olaydan yara almadan kurtulurken evi yakmaya çalışan oğlunda hafif yanıklar oluştu. 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan, psikolojik sorunları olan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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