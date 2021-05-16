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Kendisine dikiş atan doktora saldırdı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde görevli asistan, bıçak yaralarını tedavi ettiği hastanın saldırısına uğradı. Yaralarına dikiş atıldığı sırada masada bulunan makası alan şahıs genç doktora saldırdı, yumruk attı, hakaret etti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 20:29, 16/05/2021
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Kendisine dikiş atan doktora saldırdı

İzmir Tabip Odası başkanlığının yaptığı açıklamaya göre olay şöyle gerçekleşti. Bugün bıçakla yaralanma nedeniyle acil servise getirilen kişiye ilk müdahalesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra yaralarına dikiş atılmaya başlandı.

İşlemleri sürerken kendisini tedavi eden doktora küfür ve hakaret etmeye başlayan şahıs, dikiş setindeki makası alarak genç doktora saldırdı. Yumrukladı. Ardından olay yerinden kaçtı.

“ŞİDDETE ALIŞMAYACAĞIZ, KABULLENMEYECEĞİZ”

İzmir Tabip Odası başkanı Lütfi Çamlı, olay sonrası adli işlemlerin başlatılması için oda avukatlarının devreye girdiğini, tutanak tutulduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin şahsın yakalanması için çalışma başlattığını söyleyen Çamlı, “Süreci her aşamasında sonuna kadar takip edeceğimizi, şiddetin sıradanlaşmasına izin vermeyeceğimizi, meslektaşlarımızın sağlığı, güvenliği, hakları için sonuna kadar yanında olacağımızı belirtiyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddetin sıradan adli bir olay gibi görülmesini kabul etmiyoruz. Şiddete alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz” dedi.

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