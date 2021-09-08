Kent alarma geçti! Sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

Antalya'da tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar izinde olanlar da dahil yıllık izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

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Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

* İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 08.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2. maddesinin ‘Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına/iptal edilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 08.09.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. (İHA)

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