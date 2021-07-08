Kent Konseyi logosundan Atatürk silüetini çıkartan başkana tepki çeken ziyaret: Disipline sevk edilecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz’u başlattığı Afyonkarahisar’da, AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi logosundan kentin simgesi olarak kabul edilen, Atatürk’ün Kocatepe’de çekildiği fotoğrafın silüeti kaldırılarak yerine Paşa Cami’nin fotoğrafı yerleştirilmişti. Gelen tepkilerin ardından AKP'li belediye geri adım atarak, logonun düzeltileceğini açıklamıştı.

ADD BAŞKANINDAN TEPKİ ÇEKEN ZİYARET

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan'ın görevinden alınması çağrısında bulundu. Kentte logo değişikliğine tepkiler sürerken CHP üyesi olan Atatürkçü Düşünce Derneği İl Başkanı Veli Cengiz, Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“BEDELİNİ ÖDERSİNİZ”

Bugün CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, Veli Cengiz'in disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Ziyareti ‘etik dışı' olarak değerlendiren Görgöz şunları söyledi:

* Veli Cengiz, CHP üyesidir. Türkiye ayağa kalkmışken sayın ADD Başkanının böyle bir ziyaret yapması etik dışıdır.

* Hoş olmamıştır. Partimiz kendisiyle ilgili işlem yapacaktır. Bu konuda gerekli girişimler yapılacaktır. Kendisi ceza alacaktır. Kendisi disiplin kuruluna sevk edilecektir.

* Kurul karar verecektir. Bu etik dışı bir harekettir. Siz bütün bunların üzerine oraya hayırlı olsun ziyaretine gidiyorsanız elbette bunun bedelini ödersiniz.