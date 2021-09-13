Kentin tarihi kalesini bile açılış listesine eklediler

10 Eylül’de Kahramanmaraş’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘106 tesis’in açılışını yaptığı duyuruldu. Ancak açılışı yapılan bazı tesislerin özel sektöre ait olduğu, peyzaj düzenlemesi yapılan Tarihi Kale’nin de listede yer aldığı iddia edildi.

Veli TOPRAK

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“Kalenin peyzaj düzenlemesini açılış diye yazmak nasıl bir mantıktır?” diye soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şu açıklamaları yaptı:

– Tek tek bu açılışları incelediğimizde ortadan bir komedi var. İstinat duvarı yapılmış, bunu bile tesis olarak yazmışlar. Kahramanmaraş Kalesi ile ilgili bir ifade var… Tarihi kaleyi, yüz yıllardır olan kalenin açılışı yapılmış gibi gösteriyorlar. Valiliğin internet sitesinde kalenin, M.Ö 1. yüz yıl ve M.S 2. yüz yıl arasında yapıldığı yazıyor.

– Elbistan Adliyesi 2019'da açıldı. Yeni gibi listeye konmuş. 2019-2020'de sathi kaplama yapılan yolları listeye eklemişler. 230 milyon liraya özel bir hastane yapıldı. Sanki kendileri yapmışlar gibi listede var. Vatandaşın yaptığı fabrikalar var, onu bile listeye koymuşlar. Açıklanan listenin büyük bölümü iki veya üç defa açıldı.