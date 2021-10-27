Kentte vaka sayıları arttı, vali vatandaşları uyardı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte vaka sayılarının yükseldiğini belirterek vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vali Özkan, tüm uyarı ve tedbirlere rağmen vaka sayılarının artmaya devam ettiğini söyledi. Vali Özkan şöyle konuştu:

* Havaların soğumasıyla birlikte kapalı ve kalabalık alanlardaki sık buluşmalar, tedbirleri elden bırakarak yapılan ev ve aile ziyaretleri vaka sayılarımızı anormal derecede yükseltti. Ayrıca arkadaşlarımızın onca çabasına rağmen aşılamada istediğimiz seviyeye halen gelmiş değiliz.

* Sizlerden ricamız lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, maske mesafe tedbirlerine uyalım. Hem kendimizin hem de çocuklarımızın aşılarını düzenli olarak takip edelim.

* Unutmayalım ki sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil, hepimiz tedbirli olmadıkça, aşı sırası gelen tüm hemşehrilerimiz aşılarını olmadıkça salgını yenmemiz mümkün değil. Lütfen hem kendimizi hem de kentimizi koruyalım. (İHA)

İlginizi Çekebilir ABD'li uzmanlardan dikkat çeken çalışma: Corona geçiren gençlerde psikiyatrik sorunlar ortaya çıktı