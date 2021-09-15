Kentte yoğun bakım üniteleri doldu! Hekimler art arda istifa ediyor

Manisa’da hastanelerin tüm yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite dolu olduğunu söyleyen Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, geçtiğimiz son bir ay içerisinde il genelinde 50’ye yakın hekimin ya istifa ettiğini ya da emekli olduğunu dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Covid-19 salgını ile yaklaşık 2 yıldır ön saflarda mücadele eden, kimi zaman aylarca izin yapamadığı için tükenme noktasına gelen sağlık çalışanlarının birde izin alma konusunda sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, artık tükenmenin eşiğinde olan sağlık çalışanlarından birçoğunun iznin kısıtlandığını, yoğun olan servislerde görev yapan sağlık çalışanlarına izin bile verilmediğini söyledi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞHEKİMLERE SÖZLÜ İZİN TALİMATI

Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Manisa'da sağlık çalışanlarının izin alma konusunda büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane başhekimlerine izin konusunda sözlü talimat verildiğini iddia etti.

İki hafta izin isteyen sağlık çalışanına bir hafta, izinde olan sağlık çalışanlarının ise göreve geri çağrıldığının altını çizen Tabip Odası Başkanı Duran şu ifadelere yer verdi;

*Salgın döneminde sağlık çalışanları hem maddi hem de manevi olarak yıpranmış vaziyette. Artık tükenmişliğin son noktasındalar. Ancak yanlış sağlık politikalarına rağmen görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorlar.

*Ama nedense yaklaşık 2 yıldır bunun karşılığını göremiyorlar. Manisa'da sağlık çalışanlarına izin konusunda illegal bir baskı uygulanıyor. Edindiğimiz bilgilere göre İl Sağlık Müdürlüğü sözlü olarak hastane başhekimlerine izin konusunda sözlü talimat veriyor.

*Resmi bir yazı yok. Başhekimlerde iki hafta izin isteyen sağlık çalışanına bir hafta, yoğun serviste görev yapan sağlık çalışanına ise izin hakkı vermiyor. İzinde olan sağlık çalışanlarının ise izinleri iptal edilerek göreve geri çağrılıyor.

*Yoğunluktan tükenen ve tükenmişlik içinde olan sağlık çalışanlarının iznini bile haram ediyorlar. Evet, ihtiyaç varsa gelinecek ve tatbiki çalışılacak. Ancak bu kadar plansız bir sağlık yönetimi hem de tüketen sağlık yönetimiyle çok fazla yol alınacağını düşünmüyorum.

YOĞUN BAKIMLAR DOLDU

Manisa'da şuanda pozitif vaka sayısının günlük 144 olduğunu ve hastanelerin tüm yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite dolu olduğunu söyleyen Tabip Odası Başkanı Duran, geçtiğimiz son bir ay içerisinde il genelinde 50'ye yakın hekimin ya istifa ettiğini ya da emekli olduğunu dile getirdi.

TÜKENEN HEKİMLER YA EMEKLİ OLDU YA DA İSTİFA ETTİ

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Tabip Odası Başkanı Psikiyatri Uzm.Dr. Şahut Duran, Eylül ayı sonunda kendisinin de istifa dilekçesini vereceğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti;

*Vaka sayılarının artışı her geçen gün ortada. Hastanelerin yoğun bakım servisleri tam kapasite çalışıyor. Bunlar yetmiyor yataklı ek servisler açılıyor. Bu yoğunlukta hastalık kadar önemli bir nokta daha var. Sağlık çalışanlarındaki tükenmişlik durumu. Bakanlık yetkilileri bu konuyu ciddiye almıyor.

*Artık yorulan ve izin almakta bile zorlanan sağlık çalışanı artık istifa etmekten başka çare bulamıyor. Geçtiğimiz ay Manisa genelinde 50'ye hekim arkadaşımız tükendiği ve psikolojisinin bozulduğu için ya istifa etti, ya da dilekçesini vererek emekli oldu.

Şu anda aynı oranda istifa dilekçesini veren hekim arkadaşlarımız var. Ben de Eylül ayı sonunda istifa dilekçesi vereceğim. Böyle giderse salgınla mücadele edecek sağlık çalışanı bulmakta zorlanacaklar.

Tabip Odası Başkanı Duran son olarak, sağlık çalışanlarını hem çalışma koşulları hem de ekonomik sorunları düzeltilmediği takdirde, önümüzdeki birkaç ay içerisinde sağlık sektöründe hekim konusunda ciddi sıkıntılarının yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

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