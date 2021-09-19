Kentteki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca’dan 10 ile çağrı

Corona virüsü Risk Haritası'nda bir ilin durumu daha değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitlis'te aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığı belirtti. Öte yandan Koca, 10 ile de çağrıda bulundu.

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Covid-19 Risk Haritası’ndan bir il daha mavi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.

Koca, “Bitlis, ilk doz aşı oranını bugün %75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi oldu” dedi.

SARI İLLERE ÇAĞRI

10 ile de çağrıda bulunan Koca, “81 ilimizden 10'u halen Sarı. İlk doz oranındaki başarıyı tamamlamak için harekete geçelim” ifadelerini kullandı.

“MAVİDE BULUŞALIM”

Bakan Koca bir sonraki paylaşımında ise, “Covid-19'a karşı tek renk Türkiye! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım. Mavi, toplum bağışıklığı için ilk doz hazırlığının büyük oranda tamamlanması demek!” ifadelerini kullandı.

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