Kentteki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca’dan 6 Eylül uyarısı

Gaziantep'in Risk Haritası'nda kategorisini değişti. Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'le ilgili de halka uyarıda bulundu.

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Corona virüsü Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisi değişti. Aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıkan Gaziantep de mavi renge büründü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Merhaba Gaziantep, Şimdi Kalemiz gibi bir Mavimiz var. Covid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız %75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım” dedi.

CORONA YASAĞI UYARISI

Öte yandan yüz yüze eğitim ve yeni corona yasaklarına dikkat çeken Bakan Koca, halka 6 Eylül uyarısında bulundu. Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 78.24, ikinci doz ortalaması yüzde 60.20, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 94 milyon 873 bin 884 oldu.

VEFAT SAYISINDA ACI REKOR

Öte yandan Türkiye’de her geçen gün vaka ve vefat sayısı artıyor. Son 24 saatte, 23 bin 946 yeni vaka tespit edilirken vefat sayısında ise son 4 ayın rekoru kırıldı. Türkiye’de dün corona nedeniyle 290 kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklanan vefat sayısıyla, 6 Mayıs 2021’den bu yana günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. 6 Mayıs’ta açıklanan resmi rakamlara göre 304 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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