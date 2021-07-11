Kepçenin önüne oturarak parkın yıkılmasını engelleyen Kıymet Teyze: Şimdi çok huzurluyum

Edirne'de 2014 tarihinde evinin önündeki parka yıkım için kepçe geldiğini duyan Kıymet Peker’in, parka giderek kepçenin önüne oturması ve bu eyleme o tarihte Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan’ın da destek vermesinin ardından başlatılan hukuki süreç tam 7 yıl sürdü.

Bu mücadele sonucunda söz konusu alanın tapusu Edirne Belediyesi'ne geçti. Ardından da alanın “Kıymet Teyze Parkı” olarak yapılması için çalışmalar başladı.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kıymet Teyze Parkı'nın açılışı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar, Kadın Emek Pazarı, Mor Ev Kadın Atölyesi çalışmalarını ziyaretinin adından Edirne Belediyesi Park Açılış Törenini gerçekleştirdi.

“GEZİ’DEKİ ÇEVRECİ DİRENİŞ GİBİ BİZİM DE KIYMET TEYZE’MİZ VAR”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada, Kıymet Teyze'nin o dönemki direnişini şöyle anlattı:

“’Eylem nedir?’ diye sordum. Bir teyze, kepçenin önüne oturmuş, kepçeyi çalıştırmıyor. Arabadan indim bir baktım ki park yaptığımız yeşil alanda kıyamet kopuyor. Ama o kendinden emin, sakin, vakur, cumhuriyet kadınına yakışır tavrıyla bir teyzemiz sandalyede…Gezi'deki çevreci direniş gibi, kırmızılı kadın gibi bizim de bir Kıymet Teyze'miz var. Ben kendisini ziyaret ettim tapuyu aldıktan sonra. ‘Kıymet Teyze biliyorum istemiyorsun ama buraya senin adını koyalım' dedim.”

KIYMET PEKER: HUZURLUYUM

Kıymet Peker ise yaptığı konuşmada, “Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız geldi, hoş geldi. Çok mutluyuz. Ama bu parkı park olarak bulduk, park olarak kalmasını istiyoruz. Şimdi çok huzurluyum. Çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: HEP BERABER BİR ARADA YAŞAMAK İSTİYORUZ

Kılıçdaroğlu ise, “Kıymet Teyze'nin adının buraya verilmesi çok önemli. Yeşilliği isteyen, ağacı isteyen bir kişinin isminin yaşatılması çok daha değerlidir. Bundan sonra yapılacak mücadelelere de büyük destek verecektir. Biz ağacı, ağaca konan kuşu, sokaklarda gezen bizim dışımızdaki canlıları korumak, hep beraber bir arada yaşamak istiyoruz” diye konuştu.