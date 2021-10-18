Kesilen cezaya isyan etti, motosikletini ateşe verdi

Siirt'te eksik evrakları nedeniyle ceza yazılan motosiklet sürücüsü, bağlanacağını öğrendiği motosikletini yaktı.

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Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi Atatürk Bulvarı’ndaki yol uygulamasında durdurdukları motosiklet sürücüsü H.İ.'den evraklarını istedi.

EKSİK EVRAKTAN CEZA YAZILDI

Plakasız motosikletiyle kasksız ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün bilgilerini kontrol eden ekipler, aracın da sigorta ve muayenesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, bu yüzden H.İ’ye ceza yazdı.

MOTOSİKLETİNİ ATEŞE VERDİ

Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü, motosikleti ateşe verdi. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA