Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 55 yaşındaki orman işçisi Ahmet Elik, hayatını kaybetti.
Bolu’nun Gerede ilçesi Yumrutaş Çapak Deresi mevkiinde dün meydana gelen olayda, orman işçisi Ahmet Elik, kestiği ağacın altında kaldı.
Olayı gören diğer orman işçileri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Elik’in öldüğünü belirledi. Elik’in cansız bedeni savcının incelemesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)