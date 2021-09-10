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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 55 yaşındaki orman işçisi Ahmet Elik, hayatını kaybetti.

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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Bolu’nun Gerede ilçesi Yumrutaş Çapak Deresi mevkiinde dün meydana gelen olayda, orman işçisi Ahmet Elik, kestiği ağacın altında kaldı.

Olayı gören diğer orman işçileri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Elik’in öldüğünü belirledi. Elik’in cansız bedeni savcının incelemesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)

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