Kılıçdaroğlu: 19 yıldır ne yapmak istediler de CHP engel oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında partililere sesleniyor, satırbaşları şu şekilde;

* Ocak ayı hüzünlü bir ay. Onat Kutlar, Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Gaffar Okkan hepsi bir ocak gününde şehit edildiler. Dolayısıyla biz karanlığa ışık tutanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz.

*Afyon’da da kentsel dönüşüm kararı alınıyor. Değer biçtiği taktir m2’si 400 lira ile 1750 lira arasında, Kentin merkezinde 400 liraya arsa mı var? Milletvekilimiz sayın Burcu Köksal araştırdı. Asri mezarlıkta m2 1500 ila 2000 bin lira arasında. Daha pahalı. Bunlarda vicdan da yok.

*Oy verdiniz 19 yıldır iktidar oldular. Tek başına oldular. Hiçbir zaman bir vatandaşıma dönüp de neden AK Parti’ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım ama şu soruyu sormanın vakti geldi. Ak Parti ne yapmak istedi de Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu? Bizi niye eleştiriyorsunuz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun.

*Müsaade edin de hapsi biz göze alalım ve eleştirelim sizi. Bir daha soruyorum AK Parti’ye oy veren bütün kardeşlerimize. CHP oy verip iktidar yaptığınız AK Parti’nin yapmak istediği önemli bir şeyi biz ne zaman nerede engelledik?

*Sözde her öğretmene bilgisayar vereceklerdi, internet altyapısı oluşturacaklardı. CHP’nin genel başkan olarak çağrı yaptım. Bize Milli Emlak’tan arsa gösterin size okul yapıp teslim edeceğiz dedik. Ona bile sırtlarını döndüler.

*Vatandaş sana geleceği inşa et diye oy verdi. 19 yıldır yönetiyorsun. 19 yıldır tek hedef var CHP. Bir şey yaptık onu söyleyeyim. Hatalarını açıkladık, yolsuzluklarını açıkladık tek tek. Saraylarda oturdular millet çöpten yemek toplarken eleştirdik.

*Dükkanlar kapanıyor, Erdoğan açıklama yapıyor, “Kapanan falan yok her şer ortada” Saraydan bakınca kapanan bir şey yok. Devletten, halkından habersiz olan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetemez.

*Günde ortalama 273 esnaf dükkan kapatmış hala diyor ki “Nereden çıkardınız bunu” Kendi ülkesinden bu kadar habersiz başka yönetici yoktur.

*Gelir yok ama elektrik borcunu ödeyeceksin diyor. vermezsen kapatırım diyor, tehdit ediyor açıkça. Erdoğan’ın bunlardan haberi var mı acaba? Asla haberi yok.