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Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki AB’ye üye devletlerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut ile bir araya geldi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki AB'ye üye devletlerin büyükelçileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

AB Büyükelçisi Meyer Landrut'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de katıldı. Görüşmede güncel meseleler ele alındı.

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