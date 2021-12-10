Kılıçdaroğlu: Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim
10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ta terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan polis ve vatandaşları anan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!” dedi.
İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Stadı yakınında 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında 39 polis ve 8 sivil şehit olmuş, 155 kişi de yaralanmıştı.
“ŞEHİT YAKINLARI İÇİN TOPLANAN BAĞIŞLARA GÖZ DİKEN ZİHNİYETLE DE HESAPLAŞACAĞIM”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla şehitlerimize rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, “Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!” ifadelerini kullandı.