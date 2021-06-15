Kılıçdaroğlu: Ankara’da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum

Sedat Peker’in yayınladığı videolarda ismi geçen Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş’le ilgili iddiaların ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fatih Altaylı, dün Habertürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, “Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar.” diye yazmıştı.

“ANKARA’DAKİ BİR YAPI İÇİN İSTİYOR BU PARAYI”

“Ankara'da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum” diye soran Kılıçdaroğlu paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

* Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk. Fetö borsası ile ne kadar kodaman Fetöcü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı önlemek için.

* Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara'da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için istendi bu para, öğrenin.

* Muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Lağım. Sevgili Halkım bunları önlemek için 4 yıl önce #AdaletYürüyüşü'ne çıkmıştım. Bu borsacılar şehit kanlarını satmasınlar diye, birileri milyonlarca Euro götürürken halkımız aç kalmasın diye.”