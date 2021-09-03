Kılıçdaroğlu bir dokundu, bin ah işitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada yanına gelen bir genç, "Ben ve arkadaşlarım da dahil olmak üzere gençler yurt dışına gitmek istiyor. Bu durumlar değişecek mi? diye sordu. Kılıçdaroğlu ise gence, yakında onları ilgilendiren bir müjde açıklayacağını belirtti.

Müslüm EVCİ

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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Bulvarı üzerinde Bulunan esnafları ziyaret ederek, dertlerini dinledi.

“BU İKTİDAR YÜZÜNDEN HER YERDE TORPİL İSTİYORLAR”

Esnaf ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen bir kadın Amerika’da eğitim aldığını ancak iş bulamadığını belirterek, “Bu iktidar yüzünden her yerde torpil istiyorlar. Bana ne olur yardım eder misiniz? İşletme fakültesini bitirdim. Şimdi üçüncü üniversitemi okuyorum Turizm ve Otel İşlemeciliğini okuyorum. Ne otellerde iş bulabiliyorum ne devlette iş bulabiliyorum. Torpilim varsa gel diyorlar.” diyerek dert yandı.

“GELECEĞİMİZ İÇİN DAHA İYİ ŞARTLAR İSTİYORUZ”

Esnaf ziyaretlerine devam eden Kılıçdaroğlu’nu yolda durduran bir genç ise “Size bir şey sormak istiyorum. Bu Türk gençlerinin çoğunluğunun, ben ve arkadaşlarım da dahil olmak üzere yurt dışına gitmek istiyor sürekli. Bu konu bizleri de üzüyor ama geleceğimiz için daha iyi şartlar istiyoruz. Bu durumlar değişecek mi?” diye sordu.

“GENÇLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIM OLACAK”

Kıllıçdaroğlu, gençlere vereceği müjdeyi hatırlatarak, “Değişecek, sizler geleceğinizi dışarıda değil Türkiye'de bulacaksınız. Siz iş bulamayınca biraz umutsuzluk çıkıyor. Umutsuzluk derinleşince ‘Artık ben Türkiye'yi terk edeyim, yurt dışına gideyim çalışayım gibi bir düşünce oluşuyor'. Ama seçimlerden sonra inşallah tablo çok değişir. Değiştikten sonra yeni istihdam alanları, yeni çalışmalar ve gençlerle ilgili projeler hayata geçirilir. Önümüzdeki günlerde gençlerle ilgili bazı açıklamalarım olacak. Gençler Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye’yi alıp ileriye taşıyacak olan sizlersiniz” cevabını verdi.

MAHALLE MUHTARIYLA BİRARAYA GELDİ

Kılıçdaroğlu, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ile makamında görüştü. Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun önemini anlatarak, “Muhtar ne kadar güçlü olursa. Mesela sosyal yardım. Sosyal yardımın muhtarla aracılığıyla dağıtılması lazım. Mahallede kim fakirdir, zengindir en iyi muhtar bilir. Ben nereden bileceğim ya da devletin bir müdürü nereden bilecek. Muhtar mahallesini bilir, mahallesine hakimdir” dedi. Altınışık, Kılıçdaroğlu'nun muhtarlara ilişkin açıkladığı projeyi desteklediklerini vurgulayarak, “İnşallah hayata geçer. Ben geçeceğine de inanıyorum” dedi.

“AKŞAM YATIYORUM, SABAHINA ZAMLA KALKIYORUZ”

Kılıçdaroğlu, taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle çay içti ve sorunlarını dinledi. Bir taksici Kılıçdaroğlu'na sorunlarını şöyle aktardı:

“Zaten bitmişiz, maddi ve manevi olarak çöktük zaten. Bir de peşinden pandemi vurdu. Arabamızın bir cıvatasını dahi taktıramıyoruz. Lastik alamıyoruz. 100 liraya yaptırdığımız yağ değişimi şimdi oldu 300 lira. Sadece yağ, filtreler hariç. Nevşehir'de de üretilse günlük zam geliyor. Akşam yatıyorum, sabahına zamla kalkıyoruz. Pompadan akşam eve giderken depoyu doldurur gideriz. Gece iş çıkar diye. Ertesi gün pompaya vardığımızda 50- 20 kuruş artmış. Bir gün içinde.”

“MÜLTECİLERDEN SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Başka bir taksici de “Bir yakar dört kazanırdık, şimdi üç yakıyoruz, bir kazanıyoruz” dedi. Taksici, mültecilerden sıkıntı çektiklerini dile getirerek, “Suriyeli, Afganlı, Kazakistanlı hepsinden var” diye konuştu. Mültecileri taşımanın yasak olduğunu belirten taksici, “Göçmen kaçakçılığı ile suçlanıyorum. Belge kaçakmış, sahte belgeymiş. İzin belgeleri. Ondan dolayı 20 ay ceza aldım” dedi.

Kılıçdaroğlu ise “Belgenin sahte olduğunu nereden bilecekmişsin sen?” diye sordu. Taksici, “Bilmiyoruz, genelge geldi dediler” ifadelerini kullandı.

Başka bir taksici de mültecilerin Nevşehir'e kaçak yollardan gelirken hiçbir sıkıntı çekmediğini dile getirerek, “Ama bizim taksimize bindiği an biz suçluyuz” diye dikkat çekti. Mültecilerin “MA” plakasıyla taksicilik yaptığın anlatan taksici, “Bunu vali hanıma da ilettik” dedi.

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