Kılıçdaroğlu: Birileri vurgun yaptı, Meclis’e önerge vereceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dolar kurundaki ani düşüşünü yorumlayarak, "Birileri vurgun yaptı. Doları 18 liraya kadar çıkardılar, sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk Lirası'na çevirdi. Hükümet bu kararı aldı, dolar düştü 13 liraya dünyanın parasıyla gitti 13 liradan dolarını satın aldı. Kim yaptı bunu? Yönetenler yaptı. Bununla ilgili Meclis'e bir araştırma önergesi vereceğiz" dedi.

Hakan KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Adana’ya geldi. Akşam saatlerinde Adana’ya ulaşan Kılıçdaroğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana’nın yerel Tv’si olan Koza TV’de ‘Geniş Açı Özel’ programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BÖYLE BİR REZALETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ GÖRMEMİŞTİR”

“Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı” uygulamasında hakkında konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

*Faize kur garantisi verilir mi? Diyor ki, ‘Eğer dolar daha fazla yükselirse meraklanma aradaki farkı ödeyeceğim’ diyor. Kimin cebinden ödeyeceksin? Fakirin fukaranın cebinden ödeyeceksin. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihi görmemiştir.

*Çözemiyorlar, yönetemiyorlar. O nedenle diyoruz, sorunu çözemiyorsun, sorun yaşayanları dinlemiyorsun, her şeye tek başına karar veriyorsun, devleti bir kişinin iki dudağına teslim etmiş durumdayız.

*Bu devlet böyle gitmez, yönetim de böyle gitmez. Getir sandığı hakeme başvuralım. Ben mi doğruyu söylüyorum, sen mi doğruyu söylüyorsun. Hakeme başvurmaktan korkuyor.

*Öyle bir noktaya geldi ki hakemden de korkuyor şimdi. Hakemden korkmayacaksın. Hakem, millettir. milletin ferasetine güveneceksin. Şimdi millet diyor ki, ‘Sizi iktidar yapacağız, siz Türkiye’yi daha iyi yöneteceksiniz’ diyor. Korkusu da ondan zaten. CHP gelirse ne olur? CHP gelirse bu ülkeye huzur, refah, barış, her şey gelir.

“BİRİLERİ VURGUN YAPTI”

Doların ani düşüşünü yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Birileri vurgun yaptı” diyerek şöyle konuştu:

*Doları 18 liraya kadar çıkardılar, sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk Lirası’na çevirdi. Hükümet bu kararı aldı, dolar düştü 13 liraya dünyanın parasıyla gitti 13 liradan dolarını satın aldı.

*Taş attı kolu yorulmadı, elinde viski bardağı keyfine baktı oturduğu yerden milyon dolarlar kazandı. Kim yaptı bunu? Yönetenler yaptı. Bununla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz meclise. Diyeceğiz ki, bu 3-4 günde kim ne kadar dolar aldı, kim ne kadar dolar sattı?

*Bunu bir çıkarın, görelim bakalım. Bu vurguncuları görmemiz lazım. Bunların kayıtları var devlette. Adanalı kardeşlerim de şahit olsunlar bizim bu önergemize ret oyu verecekler. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar.

*Onun için erken seçim istemiyorlar. Tam bir vurgun dönemi yaşadık. Dolar baronlarına hizmet eden bir siyasi iktidar var. Dolar baronlarına iki türlü hizmet yapılır. Birincisi dolar kuruyla oynayarak onların dolar alıp satarak vurgun yapmaları, ikincisi de Londra’daki dolar baronları, dünyanın tefecileri onlara dünyanın faizini ödersiniz. 19 yılda 179 milyar dolar faiz ödendi.

“HANGİ FAİZ DÜŞTÜ?”

Kılıçdaroğlu, faiz indirimleri hakkında ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “‘Faizleri düşürdük’ diyor. Hangi faiz düştü? Adana’da her hangi bir çiftçiye sorun bankadan kredi çektiği faiz düştü mü? Düşmedi. Esnafa sorun, hiç düşmedi. Tüccara, sanayiciye sorun düşmedi. Kimin faizi düştü? Merkez Bankası, bankaya kredi açarken 1 puan faizi düşürmüş. Banka ne yapıyor, düşük faizle Merkez Bankası’ndan alıyor gidiyor Hazine’ye borç veriyor yüzde 22’den. Yüzde 14’ten alıyor, yüzde 22’den Hazine’ye veriyor. Yani devlet düşürdüğü faizden bankalara ayrıcalık tanıyor. Böyle devlet yönetimi olur mu Allah aşkına.” dedi.

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