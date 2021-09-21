Kılıçdaroğlu: ‘CHP gelirse ne olacak’ değil, CHP geliyor sevgili gençler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yer alan, “#CHPGelirseNeOlacak” etiketi üzerinden gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, “#CHPGelirseNeOlacak değil, CHP geliyor sevgili gençler. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor!” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“BENİM ÖNCELİĞİM HAYAT ENERJİNİZİ GERİ VERMEK OLACAK”

Gençlere seslenen ve “Geliyor gelmekte olan” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “#CHPGelirseNeOlacak değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor!” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir Bahçeli: Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur