Kılıçdaroğlu, CHP’li başkanlarla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
Görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer aldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentte bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e eşlik ettiği için Ankara’ya gitmediği öğrenildi.
Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medya üzerinden destek paylaşımında bulundu. Soyer, paylaşımında, “Ekrem İmamoğlu Başkanım yolumuz uzun, gelecek günler güzel. Adaletin, hukukun üstünlüğünün siyasete feda edilmeyeceği bir memleketi hep birlikte kuracağız. Yanınızda olmaya, desteğimizi büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.