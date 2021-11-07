Kılıçdaroğlu: Çiğdem Aydın’ın kadın hakları için verdiği mücadele asla unutulmayacak

Yaşamını yitiren kadın hakları savunucusu ve psikolog Çiğdem Aydın için başsağlığı mesajı paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Çiğdem Aydın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kadın hakları için verdiği mücadele asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

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Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), AÇEV gibi çeşitli kurumlarda görev yapan kadın hakları savunucusu ve psikolog Çiğdem Aydın dün hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Aydın'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Kadın hakları savunucusu Çiğdem Aydın'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Çiğdem Aydın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kadın hakları için verdiği mücadele asla unutulmayacak!”

Çiğdem Aydın’ın cenaze töreninin 8 Kasım Pazartesi (yarın) günü saat 10.30'da Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenleneceği duyuruldu. Aydın'ın Etiler Camii'nden öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nafi Baba Türbesi içindeki mezarlıkta defnedileceği belirtildi.