Kılıçdaroğlu, Çorum’daki olay ilgil ilk kez konuştu

Çorum ziyareti sırsında selam verdiği bir kadından beklenmedik bir tepki alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, o anla ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu "Hanımefendi tepki gösterdi. Biz de tabii ayrıldık. Kabahat bu kadının değil. O kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Bu kadın beni tanımaz. Beni sevmeyebilir ama böyle bir tepkiyi ortaya koyan siyasi atmosferin sorumlusudur, o kadın değil" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla beraber hiçbir ayrım yapmadan kuracağız. Bu konuda azimliyim” diyerek, sözlerine başladı.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye bunu hak etmiyor bizim insanımız bunları hak etmiyor. Böyle bir ortamda yaşanmaz biz bunu bitireceğiz. Bildiğim bir şey var sorunlar giderek ağırlaşıyor ve biz bu sorunları çözmeye talibiz. Devletin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Devlette liyakatin olması işin ehline teslim edilmesi lazım. Her şey örselendi, bunları düzeltmemiz lazım” diye devam etti.

ÇORUM’DA YAŞANAN OLAY

Çorum ziyareti sırasında bir kadının ‘çocuğuma dokunma’ diyerek gösterdiği ve günlerce konuşulan olayla ilgili soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları dile getirdi:

* Çorum’un çok güzel bir çarşısı var. Orayı geziyoruz. Her görüşten insan var tabii. Baktım orada bir kadın, çocuk arabasıyla duruyor. Hanımefendi tepki gösterdi. Biz de tabii ayrıldık.

* Kabahat bu kadın da değil. O kadını bu pozisyona taşıyan siyaset anlayışında. Bu kadın beni tanımaz. Beni sevmeyebilir ama böyle bir tepkiyi ortaya koyan siyasi atmosferin sorumlusudur, o kadın değil.

* O kadın yanlış yaptı, hata yaptı hiç önemli değil. Anlayışla karşılarız, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili olsanız da gelen tepkileri makul karşılamak zorundayız.

* Hangi gerekçe ile tepki gösterdiğini ben öğrenmek isterdim. Belki haklıydı, biz de ona göre hatamızı düzeltmek isterdik. Kadın kabul ederse ben evine de giderim niçin böyle tepki gösterdi diye.

POLİS VE ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE VERİLECEK

3600 ek gösterge meselesine dair soru soran Küçükkaya, “Bunu vereceğiz kimsenin endişesi olmasın. Polisler, aynı zamanda bizi de koruyor ve güvenliğimizi sağlıyor. Polisler 14 20 saat çalışıyor. Şartları çok ağır. Emekli olunca 2500 alacak ya niçin kardeşim? Yaşam standartını neden düşürüyorsunuz? Polislere de öğretmenlere de vereceğiz” sözünü aldı. Filenin Sultanları ile gurur duyduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Onların verdikleri mücadele ile gurur duyuyoruz. Onlar da bu başarının Mustafa Kemal sayesinde olduğunun farkındalar” dedi.

“DEVLETİN ÇİVİSİNİ ÇIKARDILAR”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının devamı ise şöyle:

* Devletin çivisini çıkardılar, devletler de gelenekler vardır bu kurallar ile herkes kafasına göre oynayamaz, siz sarayınızda yeni kurallar koyuyorsunuz. Ordu çok önemli bir kurumdur bizler için.

* Dünyanın terörle mücadelede saygın bir yerde ordunuz var ve siz orduyu geriye koyamazsınız. Orduyu ordu yapan silah değildir moral değerlerdir. Siz bunları bozunca orduyu ordu olmaktan çıkartırsınız.

* Ben hep derim kışlaya, adliyeye, camiye siyaseti sokmayın. Geldiler, buralara siyaseti soktular. Geleceğiz ve devletin bütün örfünü, adetini koruyacağız. Askeri hastenesi olmayan ordu mu olur? Biz iktidara gelince derhal açacağız. Böyle bir rezalet mi olur?

“FETÖ’NÜN MANAV, KASAP AYAĞI BİLE BULUNDU AMA SİYASET AYAĞI BULUNAMADI”

Adalet sarayları ile adalet ilişkisine değinen Küçükkaya’ya Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

* Sanıyorlar ki adalet bina ile gerçekleşiyor bu devleti tanımamak demektir, modern bina yapınca adalet mi gerçekleşir? Adalet önce vicdanla gerçekleştir.

* Merdiven altı hukuku bitiriyoruz dedi Erdoğan. Bu ne demek Erdoğan, ağzından ne çıktığını bilmesi lazım, o bir ekonomi kavramıdır bugüne dek yargı merdiven altında mıydı? FETÖ'ye en son yargıyı teslim etmişlerdi.

* Siz FETÖ'ye mensupsanız tüm kapılar açılıyordu, kapıları açan da Erdoğan’dır. Bugüne dek bi tek siyasi ayağı çıkmadı FETÖ’nün, Bahçeli neden sormuyor? Soruyor ama orada duruyor devamı gelmiyor.

* FETÖ’nün manav, kasap ayağı bile bulundu ama siyasi ayağı çıkartılamadı. Biz iktidara geldiğimizde KHK ile görevinden alınanları, beraat edenleri de görevlerine iade edeceğiz. Bunlar bize oy verir vermez o ayrı bir şey ama biz bu ülkeye adeleti getireceğiz, devlet saraya mahkum edilemez.”

“MÜLTECİYE DEĞİL ONU BURAYA GETİRENE KIZACAKSINIZ”

Mülteci akınına dair de konuşan Kılıçdaroğlu, “Şöyle bir yanlışımız var, mültecilere kızıyoruz. Mülteciyi buraya getirene kızacaksınız, Suriye'de iç savaş olmuş insanlar buraya sığınmış. Savaşı başlatan, gerilimi tırmandıran bir anlamda destek veren de şimdiki iktidar. Suriye topraklarında ya bir alanı verirsin ama bunlar gelip her yere dağıldılar. Dükkan açtılar, vergi vermediler, suçlamalar cinayetler felaket bir tablo çıktı. Biz iktidara ‘gönderin’ deyince kıyamet koptu” dedi.

“AFGANLAR KAFİLELER HALİNDE GELDİ”

Afganistan’dan gelen mülteciler ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

* Bunlar Afganistan olayından sonra gidip Biden ile görüşme yaptılar. Finans durumunu ayarlarsak mültecileri kabul edeceğiz dedi Erdoğan. ‘1 dakika burası yol geçen hanı mı, Afganistan’dan çıkıp bizim sınırlardan içeri girecek?

* Hepsi cepheden yeni gelen gençler gibi potansiyel tehlike, içlerinde kadın yok, çocuk yok, önlem alın sınırlar yol geçen hanı değil’ dedik biz de.

* Bahçeli asla askerin dönmesini istemiyoruz diyor ben de askerin bir an önce o bataklıktan çıkmasını istiyorum, ayaklarına taş değmesin. Para ver askerim orada kalsın, onları korusun askerimizin kanı para ile taşınır mı?

* Afganlar kafileler halinde otobüslerle geldiler biz kıyameti kopardıktan sonra ‘300 bin kayıtlı kayıtsız Afgan var, sınırlarımız yol geçen hanı değil’ diye açıklama yaptılar. İade edeceğiz deniliyor, nereye iade edeceksiniz?

“MÜLTECİLERİN HEPSİNİ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Siz iktidara geldiğinizde bu mültecileri ne yapacaksınız sorusunu da Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı:

* Hepsini ülkelerine göndereceğiz. İki ülkede büyükelçilik açacağız. İç savaşın bitmesi için elimizden geleni yapacağız. Şam yönetimi, ABD, Rusya ve Avrupa ile görüşeceğiz.

* Bakın iç savaş bitince Suriye'ye ev, okul, kreş, hastane hepsini yapıp parayı birlikte vereceğiz. Gaziantepli sanayicilere orada fabrika kurun diyeceğiz.

* Antepin sanayicilerine şu fabrikalarını kurun, Esad’a da diyeceğiz; ’40 milyar dolar harcadık en azından fabrikaları da kurduk bunların can ve mal güvenliğini birlikte sağlayacağız’ En az 2 yıllık zaman diliminde yapacağız bunları.”

“AK PARTİLİ KARDEŞİM, BUNLARI GÖRMEN LAZIM”

Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi

* 25 Aralık 2013'te olaylar patlayınca kasalar, görüntüler, o rezaletler yaşandı. Erdoğan 4 bakana ısrar ediyor ve diyor ki ‘beni rahatlatın’ Bayraktar da ilerleyen süreçte görevden alındı.

* Ortada bir rüşvet ağı var. O dosyalar Yüce Divan’a gönderilmedi ve üstü kapatıldı. Bir ülkenin bir numaralı insanı mal varlığından dolayı tehdit ediliyorsa, o bir beka sorunudur.

* Papazı vermeyeceğim diyordu bu kişi batının emperyal güçleri tarafından ele alınıyorsa, burada bir sorun var demektir. Bak Ak Partili kardeşim bunları görmen lazım.

“DEVLET AHLAKLI İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLMELİ”

Siz iktidara gelince tehdit olarak ilk sıraya ne koyacaksınız sorusuna ise Kılıçdaroğlu yolsuzluk yanıtını vererek, şöyle devam etti:

* Size çürümenin boyutunu anlatayım Venezuela’da Türkiye bağlantılı kokain yakalandı ve bir soruşturma olmadı.

* Çünkü bunlar devlette güçlü adamları takip ediyorlar. O uyuşturucular nereye gidiyor çocuklarımıza. Devlet ahlaklı insanlar tarafından yönetilmelidir.

Siz bir ülkede ordunun, üniversitenin saygınlığını yerle bir ederseniz size kim güvenecek? Birinci önceliğimiz ahlak ve adalet ile yolsuzluğu bitirmektir.”