Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Beni Erdoğan’la karıştırmayın

Suriyeli göçmenlerin ardından çoğunluğunu Afganların oluşturduğu düzensiz göçmenlerin İran sınırlarından geçtikten sonra kaçak yollarla akın akın Türkiye'ye giriş yapmasına ilişkin dünya devletlerine seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz!" dedi.

Güncellenme: 17:00, 18/07/2021
HaberlerGündem
Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Beni Erdoğan’la karıştırmayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli göçmenlerin ardından Afganistan'da Taliban zulmünden kaçan göçmenlerin de kaçak yollarla akın akın Türkiye'ye gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de İngilizce olarak dünya devletlerine seslendi.

“ÇOK ÇETİN MÜZAKERELER SİZİ BEKLİYOR”

“Dünyaya sesleniyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle” ifadelerini kullandı.
İlginizi ÇekebilirTaliban korkusuyla kaçıyorlar!Taliban korkusuyla kaçıyorlar!

İlginizi ÇekebilirOtobanda böyle görüntülenmişlerdi: Valilik açıklama yaptıOtobanda böyle görüntülenmişlerdi: Valilik açıklama yaptı
Afganistan Ankara çatışma CHP Dünya İngilizce İran Kemal Kılıçdaroğlu Niğde sosyal medya TÜRKÇE Türkiye Van