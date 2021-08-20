Kılıçdaroğlu: Erdoğan, sen bir beka sorunusun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini 'şimdilik' iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin!" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaparak mülteci konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet… Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan!

* Bir televizyon programında ‘sığınmacı alacağız, bu bir cibilliyet meselesi’ diyorsun; yarım saat sonra uyanıp ‘sınırlara duvar örüyoruz’ diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin.

* Erdoğan yineliyorum: Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler, belli ki sen saraylardan göremiyorsun.

* Özetle Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini ‘şimdilik’ iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin!