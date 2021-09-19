Kılıçdaroğlu, eski vekilin oğlunun nikah şahidi oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem CHP milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın oğlu Cenap Yalçınkaya'nın düğün törenine katıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 23 ve 24’üncü dönem CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın oğlunun Ankara’da gerçekleşen düğününe katıldı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kıydığı Victoria ve Cenap çiftinin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını geline verdi.
Kılıçdaroğlu, Capitici ve Yalçınkaya ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.